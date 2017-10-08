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Nijerya Dünya Kupası'na gidiyor

Afrika kıtasından 2018 FIFA Dünya Kupası vizesi alan ilk takım Nijerya oldu.

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Akwa Ibom eyaletindeki Uluslararası Godswill Akpabio Stadı'nda oynanan B Grubu mücadelesinde Nijerya, Zambiya'yı konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 73. dakikasında Alexander Iwobi ile ağları sarsan Nijerya, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından grupta son maçlar öncesi puanını 13'e çıkaran Nijerya, gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na Afrika kıtasından katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

Afrika Uluslar Kupası'nda 3 şampiyonluğu bulunan Nijerya, tarihinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

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