Nijerya Dünya Kupası'na gidiyor

Akwa Ibom eyaletindeki Uluslararası Godswill Akpabio Stadı'nda oynanan B Grubu mücadelesinde Nijerya, Zambiya'yı konuk etti.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 73. dakikasında Alexander Iwobi ile ağları sarsan Nijerya, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından grupta son maçlar öncesi puanını 13'e çıkaran Nijerya, gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na Afrika kıtasından katılmayı garantileyen ilk takım oldu.
Afrika Uluslar Kupası'nda 3 şampiyonluğu bulunan Nijerya, tarihinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.