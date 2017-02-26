Nijerya Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde MFM ile Enugu Rangers karşılaştı.

2-1 MFM kulünün kazandığı karşılaşmaya Sikiru'nun attığı gol damgasını vurdu.

MUAZZAM GOL ATTI

Karşılaşma 0-0 devam ederken Sikiru Olatunbosun sahneye çıktı. Takım arkadaşlarının orta sahada paslaşmalarının ardından kenide gelen topu rakibinin üstünden aşırarak önüne alan Nijeryalı oyuncu meşin yuvarlağı yere düşmeden harika bir vuruşla filelere gönderdi.

Nijeryalı oyuncudan muazzam gol - İZLE

Sikiru'nun bu golü sosyal medyada futbolseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Hatta bazı taraftarlar FIFA'ya seslenerek Puskas ödülünün bu gole verilmesini istedi.