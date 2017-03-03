Novak Djokovic çeyrek finalde elendi

ATP Acapulco çeyrek finalinde dünya 2 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralyalı rakibi Nick Kyrgios'a 2-0 yenilerek elendi.
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1 saat 47 dakika süren mücadelenin setlerini 7-6 ve 7-5 kazanan 21 yaşındaki̇ Kyrgios, rakibini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Sezona kötü bir başlangıç yapan dünya eski 1 numarası 29 yaşındaki Djokovic, yılın ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a da henüz ikinci turda veda etmişti.
Bu sonuçla Kyrgios yarı finalde Sam Querrey'nin rakibi olurken, yarı finalin diğer eşleşmesinde Rafael Nadal ile Marin Cilic karşılaşacak.