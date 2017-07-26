Novak Djokovic sezonu kapattı

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan ve geride kalan üç Grand Slam turnuvasında çeyrek finalden ötesini göremeyen Novak Djokovic, el bileğindeki sakatlık sebebiyle 2017 yılının kalan bölümünde korta çıkmayacağını açıkladı.

DİNLENMEM GEREKİYOR

Kişisel Facebook sayfasından hayranlarına seslenen dünya 4 numarası Sırp tenisçi, yaklaşık 1.5 yıldır devam eden sakatlığının son dönemde kendisine dayanılmaz bir acı verdiğini belirterek, "Bu, alınması gereken bir karardı. Ağrılarımın artması üzerine Wimbledon'dan çekilmek durumunda kaldım. Özellikle son dönemde birçok doktorla yaptığım fikir alışverişi sonucunda bir süre dlinlenmem gerektiğini anladım." diye konuştu.