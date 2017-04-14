Nowitzki emekliliği düşünmüyor

Dallas Mavericks’in yıldız forveti Dirk Nowitzki önümüzdeki sezonda takımda olacağını açıkladı.

CHEMBERLAİN'İ GEÇMEK İSTİYOR

Gelecek yıl için 25 milyon dolarlık kontratı bulunan Alman basketbolcu, Dallas'taki 20. yılını dolduracak ve Kobe Bryant gibi bir takımda 20 sezon geçiren isimler arasına katılacak.

Toplamda 30,260 sayıda olan Nowitzki’nin bu kararı almasında NBA tarihinde en çok sayı atanlar sıralamasında beşinci sırada bulunan Wilt Chamberlain’i (31,419 sayı) geçebilmek için verdiği düşünülüyor.

Deneyimli yıldızın bunu başarmak için 2017-18 sezonunda 1160 sayı daha atması gerekiyor.