Nowitzki NBA tarihine geçti

Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Lakers'ı 122-111 mağlup ederek üst üste 3.olmak üzere 27.galibiyetini aldı.

6. İSİM OLDU

Mavericks'in karşılaşmadaki en skorer ismi Nowitzki, attığı 25 sayıyla NBA kariyerinde 30 bin 5 sayıya ulaştı. Tecrübeli basketbolcu, Kerim Abdülcabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan ve Wilt Chamberlain'in ardından NBA'de 30 bin sayı barajını geçen 6.isim oldu.

Seth Curry 18, Yogi Ferrell 16, Wesley Matthews 15 sayıyla Batı Konferansı 10'uncusu Mavericks'in galibiyetine katkı sağladı.

D'Angelo Russell ve Jordan Clarkson'ın 22'şer sayı attığı Batı Konferansı sonuncusu Lakers'ta Julius Randle ise 13 sayı, 18 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.