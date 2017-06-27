Muju kentindeki şampiyonada Türk tekvandocu, finalde ABD'li Paige McPherson ile karşı karşıya geldi.
Rakibi karşısında ilk raundu 0-0 geçen Nur Tatar, ikinci rauntta ise 2-1'lik skorla geriye düştü.
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Son rauntta rakibi karşısında atak bir mücadele sergileyen Türk sporcu, maçtan 6-4 galip ayrılarak ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Milli sporcu, dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hanesine 120 puan ekleyerek büyük bir avantaj elde etti.
Nur Tatar dünya şampiyonu oldu VİDEO
CUMHURBAŞKANI TEBRİK ETTİ
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Muju kentindeki final karşılaşmasında rakibini yenerek şampiyon olan milli sporcu Askari'yi telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nur Tatar Askari'ye tebriklerini ileterek, başarılar diledi.