1 Nur Tatar dünya şampiyonu oldu Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar Askari, altın madalya kazandı.

2 Hastaneye kaldırılan Can Bartu'dan sevindirici haber Nefes alma problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan F.Bahçe efsanesi Can Bartu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 Porto'nun Aboubakar kararı Portekiz basını, Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun Aboubakar'ı yeniden kiralık olarak göndermeyi düşünmediğini yazdı.

4 Tudor'un yeni sezonda düşünmediği futbolcular Tudor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak yollanan 5 futbolcu ile Hakan, De Jong ve Cavanda'nın takımdan gönderilmesini istedi.

5 Rakibinin formasından çeken futbolcu 10 metre kaydı Tromso ile Sandefjord takımları arasında oynanan maçta, kontra atağı kesmeye çalışan Pau Morer'in yaptığı faul izleyenleri güldürdü.

6 Belhanda, Gomis ve Valbuena'nın en şık golleri - İZLE F.Bahçe'nin Lyon'dan transfer ettiği Valbuena ve G.Saray'ın anlaşmaya vardığı Gomis ile Belhanda'nın en şık gollerini sizler için derledik.

7 Tolga Zengin: Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu, siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

8 Nice Başkanı: Ben Arfa seneye Türkiye'de oynayacak Nantes Başkanı Waldemar Kita, Hatem Ben Arfa ile ilgilendiklerini ancak oyuncunun futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceğini söyledi.

9 Messi şimdi de evrakta sahtecilik yapmakla suçlanıyor Messi'nin sahibi olduğu Leo Messi Vakfı'nın, milyonlarca euroyu gizlemek için evrakta sahtecilik yaptığı iddia edildi.