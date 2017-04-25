Nuri Şahin sahalara ne zaman dönüyor

Bir türlü yönetimle masaya oturmayan Bruma'nın menajerinin, yıldız oyuncuyu dev kulüplere satarak cebini doldurmanın hesaplarını yapıyor.

Krasic: Volkan idmanda bile gol yemiyordu

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Galatasaray'dan istifa açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, yönetim olarak istifa etmek gibi bir düşünceleri olmadığını söyledi.