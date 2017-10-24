Nuri Şahin'den genç sporculara tavsiyeler

29 yaşındaki milli oyuncunun Twitter hesabı üzerinden kendisinden tavsiye isteyen gençlere verdiği öğütler şöyle:



"Genç sporcu kardeşlerim sosyal medyada ara ara “Nuri abi bize nasıl tavsiyeler verirsin?” diye soruyor. Aklıma gelenleri paylaşmak isterim..

"ÇOK ÇALIŞIN"

"Hayatta bizi başarılı yapacak tek şey çok çalışmaktır. Ben çok çalışmanın sihrine inanırım. O yüzden ilk tavsiyem hep budur. Çok çalışın..."





"NE KADAR ÇOK BİLİRSENİZ, O KADAR AZ YANILIRSINIZ"

"Yaptığınız sporun tüm detaylarına hakim olun. Merak edin. Antrenman bilimlerini, beslenmeyi... Ne kadar bilirseniz o kadar az yanılırsınız."



Saha dışında da hobileriniz olsun. Hayata dair konuşacak bilginiz olsun. Edebiyat, sinema, felsefe, müzik... İlgi, vizyonu getirir."





"BAŞARIYI DEĞİL, MUTLULUĞU ARAYIN"

"Yaptığınız işten zevk alın. Başarıyı değil, mutluluğu arayın. Severek yaparsanız ve çok çalışırsanız zaten başarılı olursunuz."

"Hedefiniz hep büyük olsun. Hayal kurmak güzeldir. Hedefinize ulaştığınız oranda değil, hayal kurmaya devam ettiğiniz sürece mutlu olursunuz."