Obradovic: Aziz Yıldırım'dan çok destek aldım

Fenerbahçe kariyerinde geride bıraktığı dört sezona tarihi zaferler sığdıran Zeljko Obradovic tatilini sürdürdüğü memleketinde Blic Sport'a konuştu.

AZİZ YILDIRIM'DAN DESTEK

Fenerbahçe Doğuş'taki başarısında özgür bir çalışma ortamı bulmasının önemli olduğunu hatırlatan Sırp başantrenör, ''Fenerbahçe'ye geldiğim gün başkan Aziz Yıldırım 'Kendi bildiğin gibi çalışabilirsin' dedi. Böyle bir desteğe sahip olduğunuzda her şey kolaylaşıyor. Ben de aynı ortamı oyuncularım için sağlamaya çalışıyorum ve onlarla sürekli fikir alışverişinde bulunuyorum'' diyerek sarı lacivertlilerde mutlu olduğunu belirtti.

APTALLAR DEĞİŞMEZ

Kendisini sürekli geliştirmenin ve öğrenmeye açık olmanın başarının anahtarı olduğunun altını çizen Obradovic, ''İnsanlar bana gelip değişmişsin dediklerinde "elbette değiştim" diyorum. Sadece aptal insanlar değişmez. Partizan'da ilk koçluk deneyimimde 3 ay uyuyamamıştım. Oyuncuların bana sorular sormasından korkuyordum. En büyük otorite bilgeliktir; "Şunu yap, şunu yapma" demek değil. Hala iyi bir koç olmak için kendimi geliştiriyorum'' dedi.