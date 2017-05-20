Obradovic: Maçın tamamında iyi oynadık

Obradovic, zor bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Zor bir maçtı ama bir planımız vardı. Bu 40 dakikalık oyundan çok mutluyum. Yöntemimizi değiştirdik. Llull harika bir maç çıkardı. Aynı şekilde oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Maçın tamamında iyi basketbol oynadık. Taraftarlarımızın desteğiyle de bu başarıya imza attık."





Maçın yıldızı Ekpe Udoh'un performansını öven Sırp başantrenör, "Udoh çok iyi bir oyun çıkardı. Topu daima dolaştırmaya çalıştı. Bizim kreatif oyuncularımızı önlemeye çalıştılar. Udoh bu durumlarda çok iyi asistler yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Obradovic, finaldeki rakipleri Olympiakos hakkında ise yorum yapmadı.

LASO: ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe karşısında bu seviyede çok kötü bir performans sergilediklerini dile getirdi.

Fenerbahçe'yi önemli bir iş başarıp finale çıktığı için tebrik eden Laso, "Fazla söylenecek bir şey yok. Bu seviyede çok iyi basketbol oynamak lazım. Biz bunu yapamadık. Fenerbahçe'nin arkasında kaldık. Oyuncularımla sezon içindeki mücadelelerinden dolayı gurur duyuyorum. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Fenerbahçe hak etti. Çok iyi bir oyun çıkaramadık. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak için çok iyi oynamak gerektiğini biliyorduk. Bunu yapamadık." diye konuştu.