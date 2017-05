Obradovic: Yarın sevinmek için zamanımız olacak

İstanbul'da düzenlenen Final Four'da şampiyonluk maçına çıkacakları için çok mutlu olduğunu belirten Obradovic; "Bu pozisyonda, finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Oyuncularım için mutluyum, çok çalıştılar sezon boyunca. Çok iyi idmanlar yaptık. Konsantrasyonları çok iyiydi. Finalin İstanbul'da olması, bizim şehrimizde olması, bizim için özel bir motivasyon kaynağı. Basketbolu seven insanların yanınızda olması çok güzel. Basketbolu seven herkesin bundan keyif alacağını umuyorum" dedi.

"FİNAL MAÇLARI FARKLI OLUR"

Final maçlarının havasının her zaman farklı olduğunun altını çizen Sırp antrenör "Geçmişte çalıştırdığım takımlar, Olimpiakos ile birçok kez oynadı. Şu anda Fenerbahçe'nin antrenörüyüm. Olimpiakos ile önemli bir maç oynayacağız. Onlara çok saygı duyuyoruz, her zaman oradalar. Finale nasıl geleceklerini biliyorlar. Karakter ortaya koyuyorlar. Bu tür maçları çok oynadılar. Çok iyi durumdayız ama final maçları her zaman farklı olur. Favori olup olmamamız önemli değil. Zor bir maç olacak. İyi bir basketbol seyretmek için insanların birçok sebebi olacak. Bir önceki basın toplantısında 'Final Four'da en iyi takımlarla birlikteyiz' demiştim. Üst üste üçüncü kez Final Four'dayız. Bu da, organizasyon olarak çok iyi çalıştığımızı gösteriyor. Kalitemiz var. Finale üst üste iki kez çıkmak kolay değil. Olimpiakos'un da deneyimli olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Yarı finalde Real Madrid'i elemelerinin ardından soyunma odasında kutlama yapmadıklarıyla ilgili bir soruya yanıt veren Obradovic "Takımdaki oyuncular yeterince zeki. Geçen sene de bu durumdaydık. Real Madrid'e karşı iyi bir maç oynadık ama kutlama yapacak durumda değildik. İşimizi yapıyoruz ve finaldeyiz. Sevinmek için zaman yok, yarın bunun için zaman olacak" yanıtını verdi.