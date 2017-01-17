Obradovic'in dalya heyecanı

Fenerbahçe'nin başarılı hocası Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin başında bu kulvarda çıktığı maçlarda, 99 maçta 69 galibiyet, 30 yenilgi yaşadı.

99 MAÇTA 69 GALİBİYET

Avrupa Ligi organizasyonunda mücadele eden 16 takımın genel menajerleri arasında yapılan oylamada, ligin en başarılı başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, Fenerbahçe'nin başında 100. Avrupa sınavına 19 Ocak Perşembe günü Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımı karşısında çıkacak. Sarı-lacivertlileri 2013 yılından bu yana çalıştıran Sırp başantrenör, 4. sezonunu geçirdiği takımının Avrupa Ligi'nde 99 maçta başında bulundu. Avrupa Ligi'ni 8 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, Fenerbahçe'nin başında yer aldığı 99 maçta 69 galibiyet sevinci yaşadı.Sarı-lacivertli ekip, 56 yaşındaki başantrenör yönetiminde çıktığı 30 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

100. SINAV ESKİ TAKIMINA KARŞI

Obradovic, 100. sınavını büyük başarılar yakaladığı eski takımı Panathinaikos Superfoods'a karşı verecek. Yunan temsilcisiyle 13 sezonda 5 Avrupa, 11 lig şampiyonluğu yaşayan Sırp başantrenör, sarı-lacivertlilerle dalya heyecanını efsanesi haline geldiği eski takımına karşı yaşayacak.

FENERBAHÇE'YE BÜYÜK BAŞARILAR YAŞATTI

Obradovic, 4. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'ye Avrupa'da tarihinin en büyük başarılarını yaşattı. İlk sezonunda Top 16'dan ileri gidemeyen Obradovic'in Fenerbahçe'si, ikinci sezonda ise Türk basketbolunun 14 yıllık Dörtlü Final hasretini sona erdirdi. Obradovic, geçen sezon da Fenerbahçe'yi Dörtlü Final'e taşıdı. İlk Dörtlü Finali'nde maç kazanamayan Obradovic'in takımı, geçen sezon ise adını finale yazdırarak kupaya oldukça yaklaştı ancak CSKA Moskova'ya kaybetti.

TOPLAM 482 MAÇ

Obradovic, kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda başantrenör olarak toplam 482 maça çıktı. Kariyerine 1991 yılında ülkesinde Partizan'la başlayan ve ilk sezonunda Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan Obradovic, bu kulvarda ayrıca Fenerbahçe'nin yanı sıra Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton Basket ve Panathinaikos'la boy gösterdi.