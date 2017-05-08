Obradovic'ten Final-Four açıklaması

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli ekibin kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Genel Menajer Maurizio Gherardini, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

RAKİP ÖNEMLİ DEĞİL

Final-Four'da rakibin önemli önemli olmadığı belirten Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu "Bizim için, oyuncular için Final-Four ekstra bir motivasyon. Madrid’in olması da böyle. Takım içinde bunu yaşıyoruz. Tabi ki rakip bizim için önemli değil. Sırayla bakacağız. Önce Madrid, sonra finalde kim olursa… Ben karakterli oyuncuların kaptanı olduğum için çok mutluyum. Ekpe Udoh da müthiş bir karakter. İnşallah onunla birlikte uzun seneler çalışmak bana nasip olur. Ekpe’nin de kaptanlığını yapmış olurum.” şeklinde konuştu.

BAŞARIDA BAŞKANIMIZIN PAYI BÜYÜK

Üst üste 3 senedir Final-Four'a kaldıklarını söyleyen Obradovic "Final-Four'daki en büyük problemimiz Asya kıtasından Avrupa kupasına gitmek olacak. Final-Four tecrübesi olan oyuncularımız var. O akşam her şeye hazır olmamız gerekiyor. Özellikle de psikolojik olarak. İstanbul'da oynayacağımız için çok şanslıyız. Taraftarımız bize her zaman iyi gelmiştir. 3 yıldır Final-Four'a kalıyorsak bu durumda başkanımızın da payı büyük." şeklinde konuşuarak başkan Aziz Yıldırım'ın da başarıda büyük pay sahibi olduğunu dile getirdi.