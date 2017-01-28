Obradovic'ten terör açıklaması

Sırbistan'da haftalık yayın yapan Nedeljnik isimli dergiye kapak olan deneyimli antrenör, İstanbul'da verdiği röportajda Türkiye'de yaşanan terör olayları ve bunlarla ilgili düşüncelerini açıkladı.

TERÖR EYLEMLERİ HERYERDE OLUYOR

Suriye olayları hakkında değerlendirme yapan Obradovic: "Bugün Suriye'deki savaşın başladığından beri Türkiye'de 180 bin Suriyeli çocuğun doğduğunu okudum. Burada Suriye'den gelen 3 milyon mülteci var. Bunları kontrol altında tutabilmek şu an bir numaralı sorun olarak görünüyor. Bir başka konu tabii havaalanları. Atatürk Havaalanı'na saldırı olduğunda tabii bunun sizin başınıza da gelebileceğini düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü seyahat eden bir kişisiniz. Ardından bu tip terör eylemlerinin birçok yerde olduğunu ve bunlarla yaşamanız gerektiğini kendinize söylüyorsunuz." şeklinde konuştu.

AVRUPA'DA FARKLI TEPKİ VERİLİYOR

Türkiye'de son dönemde yaşanan terör saldırılarının, Avrupa'nın farklı yerlerinde de gerçekleştiğine dikkat çeken Fenerbahçe antrenörü, buna karşın yerine göre farklı etkiler yarattığını dile getirdi. Obradovic, "Paris, Berlin ve Nice'te de bunlar yaşandı. Ancak Avrupa'nın reaksiyonu farklı oldu. Orada olduğunda herkes şikayet ediyor ama burada olduğunda aynı şiddette bir tepki görmüyorum. Her iki tarafta da ölenler, masum insanlar. Bunlar birilerinin oğlu, annesi, kardeşi ya da dostu..." ifadelerini kullandı.

HER ŞEY NORMAL GÖRÜNÜYOR

Reina saldırısıyla ilgili hislerini de paylaşan Obradovic, "Yılbaşı gecesi Belgrad'dan dostlarımız gelmiş, Sırp müzisyenlerin çaldığı bir Boşnak restoranına gitmiştik. Şöförüm bir ara gece kulübü Reina'da bir şeyler olduğunu söyledi. Birçok insanın öldürüldüğü bir trajediydi. O andan itibaren müzik sesi kulağımdan uzaklaştı. Ve tabii panikliyorsunuz da. Dışarı bakıyorsunuz taksiler gelip geçiyor, her şey normal görünüyor." diyerek sözlerini sonlandırdı.