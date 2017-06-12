Odjidja Ofoe Fenerbahçe'ye yakın

Aykut Kocaman Valbuena'yı kanatta da oynatmayı planladığı için bir orta saha transferine daha sıcak bakıyor. Güney Amerika'da da bu yönde incelemelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, bu bölgedeki favori ismi ise Polonya'dan buldu.

5 GOL 14 ASİST

Legia Varşova'ya geçtiğimiz sezonun başında 4.5 milyon Euro bedelle transfer olan Gana asıllı Belçikalı yıldız Vadis Odjidja Ofoe oldukça başarılı bir sezonu geride bırakırken çıktığı 42 maçta 5 gol atıp 14 de asist yapmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de boy gösteren 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için Legia Varşova Kulübü'ne teklif sunan Sarı-Lacivertliler, Miroslav Stoch'u da takasta Polonya kulübüne önerdi. Stoch artı bir miktar parayla bu transferi bitirmeyi hedefleyen yönetim böylelikle güçlü bir orta saha yaratmayı hedefliyor.