Oğuzhan: Avrupa hedeflerim var

Beşiktaş'ın 15. şampiyonluğunda önemli pay sahibi futbolculardan olan Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, BeIN Sports'a konuştu.

İşte Milli futbolcunun şampiyonluk açıklamaları;

"AVRUPA HEDEFLERİM VAR''

Beşiktaş'ta inanılmaz mutluyum. Özellikle babam Avrupa'ya gitmemi istemez. Benim Avrupa hedeflerim var. Türkiye'den en son Arda Turan gitmiş. Her sezon böyle büyük rakamlara Avrupa'ya oyuncu satsak ne güzel olur. Totti'nin veda videolarını izledim, inanılmaz. Totti de ağlıyor taraftar da. Talisca, Sosa'ya göre gole daha yakın. Kafasında sürekli gol var. Talisca ikinci forvet gibi. Bize çok faydalı oldu.

''FİKRET ORMAN'I BABA GİBİ GÖRÜYORUM''

Fikret Orman çok cana yakın, baba gibi gördüğüm biri. Gerekli yerde hemen yardımcı olur. Şampiyonluk çok farklı bir şey. O kupayı almak önemli. Bu sene kesinlikle taraftar çok maç aldı. Gücün yok gidemiyorsun, taraftar 'Kartal gol gol gol' diyor, güç geliyor. Takımda arkadaşlıktan öte ağabeylik, kardeşlik var. Yenilince gece yarısı bile konuşuyoruz. Başakşehir maçına çok kötü başlamanın sebebi Lyon'a elenmemizdi. Takımda rahatlık vardı, tempoya alışmıştık. Başakşehir'i gerçekten tebrik ediyorum. Peşimizi hiç bırakmadılar. Bana göre en iyi futbolu biz oynuyoruz.