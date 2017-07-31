Oğuzhan: Çin'e gitmek bazı futbolcuların hoşuna gitmedi

Siyah-beyazlı ekibin İspanya'da Real Betis ile yaptığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan kaptan Oğuzhan Özyakup, her takımın sezon başında arayışlarının olduğunu vurgulayarak, "İsimler değişiyor. Normal kamp döneminde yorgun oyuncular oluyor. Bu sezon yine oldu, alışmamız lazım. Eksiklerimiz var ancak bunu kapatmak için çok çalışıyoruz." dedi.

ÇİN'E GİTMEMİZ BENİM HOŞUMA GİTTİ

Son 2 sezondaki gibi yorucu kamp dönemi geçirdiklerini kaydeden Oğuzhan, "Kamp uzun maraton için çok önemli. Tabii ki eksiklerimizin çok olması da normal. Bu sezon tek farkımız Çin'e gitmemiz. Üç gün orada kaldık. Bizim için güzel tecrübeydi. Bazı oyuncuların hoşuna gitmemiş olabilir ama benim hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

PEPE ÖNEMLİ ŞEYLER KATACAK

Pepe'nin takıma transfer olmasını değerlendiren siyah-beyazlı oyuncu, "Pepe, Portekiz Milli Takımı'nda oynuyor. Tabii ki takıma alışmak zaman ister. Yeni takıma katıldı. Marcelo çok iyi uyum sağlamıştı. Eminim ki Pepe de bize çok önemli şeyler katacak." değerlendirmesinde bulundu.