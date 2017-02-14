Oğuzhan eleştirilerle ilgili ilk kez konuştu

Beşiktaş’ın genç kaptanı Oğuzhan Özyakup hiç şüphesiz geçen haftanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Fenerbahçe derbisinde Robin van Persie ile yaşadığı sahneler nedeniyle, Hollandalı futbolcuyla birlikte gündemin tepesinde yer alan Oğuzhan, geçmişteki maçlara değil, sezonun bütününe baktıklarını söyledi.

TEK RAKİBİMİZ KENDİMİZİZ

Milliyet’e konuşan milli futbolcu, “Takım olarak bu sene de şampiyonluğa inancımız tam. Hep söylüyoruz tek rakibimiz kendimiziz. Sadece yenildiğimiz zaman değil, yendiğimiz zamanlarda bile kendimizi eleştiriyoruz. Nasıl daha iyi olabiliriz diye tartışıyoruz” dedi.

Kupa ve ligde üzücü yenilgiler aldıklarının altını çizen Oğuzhan sezon sonuna odaklandıklarını vurguladı.

SEZONUN TÜMÜNE BAKIYORUZ

Siyah-beyazlı oyuncu, “İki önemli maçtan üst üste mağlubiyetle ayrılmak tabii ki her takım için kötü bir şey. Fakat biz ne yenilgilere ne de galibiyetlere tek tek bakıyoruz. Biz takım olarak sezonun bütününe bakıyoruz. Bizim için sezon sonu önemlidir. İnşallah yine şampiyonlukla bu sezonu tamamlarız” diye konuştu.

DERBİYLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Oğuzhan, Fenerbahçe derbisinde yaşananların geride kaldığını da vurgulandı.

Sezon sonunda taraftarları mutlu etmek istediklerine vurgu yapan siyah-beyazlı futbolcu, “Kendimize güvenimiz tam. Taraftarımız gibi biz de gücümüzü biliyoruz. Bu sene de şampiyon olup 3. yıldızı göğsümüze takmak ve takım olarak tarihe geçmek istiyoruz. Derbide yaşananları konuşmak istemiyorum. Çünkü bizim işimiz geçmişi konuşmak değil. Yapacak önemli işlerimiz var. Yeter ki sezon sonuna kadar taraftarımız yanımızda olsun. Çünkü başarıda onların payı çok büyük. Bize her zaman inansınlar” ifadelerini kullandı.