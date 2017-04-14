Oğuzhan: Fabri'nin arkasındayız

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, ikinci golde hata yapan kaleci Fabri'nin arkasında olduklarını söyledi.

TAKIM OLARAK ARKASINDAYIZ

Oğuzhan "Maça iyi başladık. Lyon'un baskılı oynayacağını biliyorduk. Gol bizi rahatlattı. Deplasmanda bulduğun gol önemli ama 82'ye kadar öndesin ve 2 gol yiyorsun. Kafanda soru işareti kalıyor. İyi dinlenip, haftaya perşembe gününe hazırlanacağız. Oyuncuya göre değişir. Maçtan önceki olaylar beni fazla etkilemedi, takımı da etkilediğini düşünmüyorum. Sonuçta onlar da bekledi. Herkes hata yapıyor. Forvet gol kaçırıyor, orta saha pas hatası yapıyo,r kaleci de böyle bir hata yapabilir. Fabri'nin ayağı çok iyi. Onun yaptığı hata gol oluyor ama takım olarak onun arkasındayız" dedi.

Rövanş için de konuşan Oğuzhan "İstanbul'daki maça iyi hazırlanacağız ve tur atlamak için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.