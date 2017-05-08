Oğuzhan Özyakup: Gözlerindeki korkuyu gördük

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe maçı sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GÖZLERİNDEKİ KORKUYU GÖRDÜK

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçeli futbolcuların oynadıkları oyunda kendilerine korku yaşattıklarını söyledi.

İşte Oğuzhan'ın maç sonu açıklamaları;

"Maça çok iyi başladık. 90 dakika maçın hakimi bizdik. Yapmak istediğimiz de bu.Fenerbahçe derbilerde geri çekilip kontra arıyor. Bizim gibi oynayan oyuncular, demeyeyim de taktikleri farklı.Çok pozisyona girdik, 4-0 yapacağımız maç 1-1 bitti. Oyun umut verici, inanılmaz iyi." "Bugün çok iyi oynadık. Fenerbahçeli oyuncuların gözündeki korkuyu gördük. Hala birinci biziz.4-0 yapacağımız maç son saniyede 1-1 bitti."