Oğuzhan Özyakup: Kazanmaya mecburuz

Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ardından Oğuzhan Özyakup, yayıncı kuruluşa flaş röportajda konuştu.

İşte Oğuzhan Özyakup'un maç sonu değerlendirmeleri:

KAZANMAYA MECBURUZ

"İki takım da hızlı başladı maça. 1-0 öne geçtik ama basit bir gol yedik. Orada pasif kaldık, kimse basmadı. Fakat, bütün maçı biz domine ettik. Kazanmaya mecburuz. Taraftarımız için güzel maç oldu. Bizim oynama tarzımız belli. Evdeki maçlarda özellikle 1-0 öne geçelim, 2-1 öne geçelim, 3'ü 4'ü ararız. Çok iyi oynuyoruz. Bu maçı geride bırakıp Gaziantep maçına odaklanmamız gerekiyor."

Cenk Tosun mu, Aboubakar ile oynamak mı daha rahat?

"İkisi de bana göre çok iyi forvetler, Cenk ve Aboubakar olsun. Oynayan ve oynatan forvetler. Bir orta saha için ikisiyle de oynamak çok keyifli. İkisinden de çok verim alıyoruz. Bizim takım için ikisi de önemli." Şampiyonluk baskısı hissediyorlar mı? "Şampiyonluk baskısına tecrübeliyiz. Geçen sezon da bunları yaşadık. Kasımpaşa da golü attı ama bütün maçı domine eden bizdik. Sonra 2-1 öne geçtik, rahat oynadık. Fakat, bu maç artık bitti. Keyfini çıkarmalıyız ama pazartesi tekrar Gaziantep maçına hazırlanmamız gerekiyor."