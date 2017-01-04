Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım

Beşiktaş'ın Antalya'daki kampında düzenlenen basın toplantısında Oğuzhan Özyakup muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"F.BAHÇE'DE OYNAR MISIN?"

Transfer dönemlerinde adı genellikle Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile anılan Özyakup'a bir muhabir; "Adın zaman zaman Fenerbahçe ile Galatasaray ile yazılıyor. Kariyer planlamanda Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamayı düşünüyor musun?" sorusunu sordu.

Oğuzhan'dan F.Bahçe'de oynar mısın sorusuna cevap - İZLE

"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"

Yıldız futbolcu muhabirin sorusuna; "Öyle bir düşüncem kesinlikle yok. Benden başka bir cevap da beklenemezdi. Ben kendi hakkımda öyle haberler okumadım, duymadım da. Caner abi ve Gökhan abi de bize geldi. Bunlar futbolun içinde olan şeyler ama benim Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor, siz de biliyorsunuz. Bu konu hakkında diyecek pek bir şeyim yok." cevabını verdi.