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Oğuzhan Özyakup'tan Atiba itirafı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Atiba'nın yanında oynadığında kendini daha rahat hissettiğini söyledi.

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Oğuzhan Özyakup'tan Atiba itirafı

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Siyah beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları;

Geçen senede bu tarz sorular soruluyordu. Biz maç maç değerlendiriyoruz. Sezon bitene kadr hiç bir takım şampiyon değildir.

Galatasaray'ı yendik ve puan farkını 10'a çıkardık. Yarın yine önümüzdeki maçın hazırlıkları başlıyor ama bugün bu galibiyetin keyfini çıkaracağız.

ATiBA AÇIKLAMASI

Geçen seneden aramızdaki uyum ve alışkanlık vardı. Sezon başında farklı yerde oynadım ve elimden geleni yaptım. Tabi Atiba'nın yanında oynamak özgüven veriyor. Hocam nerede görev verirse ben elimden geleni yapıyorum.

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