Oğuzhan: Quaresma'nın egosu var

Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları Oğuzhan Özyakup, NTV Spor'da Şampiyonluk Özel programına konuk oldu.

Oğuzhan Özyakup, kazanılan başarılar ve alınan galibiyetlerin ardından takıma ve oyunculara getirdiği havayı betimledi.

"QUARESMA'NIN BİRAZ FAZLA EGOSU VAR"

Başarılı futbolcu Güntekin Onay'ın sorusunu, "Her insanın egosu vardır. Benim de Necip'in de var. Ricardo Quaresma’nın biraz daha fazla olabilir. Neden olmasın? Biz şanslıyız ki yerli oyuncularda ego çok az olduğu için bir şekilde dengeleniyor. Ayrıca Quaresma Avrupa’nın en büyük takımlarında oynamış ve Avrupa Şampiyonası kazanmış bir oyuncu. Egosu zaten olması gerekiyor. Önemli olan takım içinde saygısızlık yapmamak. Bunu yapan da yok zaten. Bazen antrenmanlarda kavgalar çıkıyor ama bu bazen gerekli bile olabilir." şeklinde yorumladı.