Oğuzhan Van Persie fotoğrafını sildi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbide Robin van Persie ile Oğuzhan Özyakup arasında yaşananlar büyük ses getirdi.

KARAKTERİNİ BELLİ ETTİ

İkili, maçın hemen başında bir pozisyon sonrasında ciddi bir tartışma yaşamış, daha sonra Robin van Persie attığı golden sonra Oğuzhan'ın önüne doğru koşarak sevincini rakibinin önünde yaşamıştı.

Oğuzhan ise maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda Van Persie'yi kastederek, "Söylenecek çok şey var. Ama söylemeyeceğim. Bugüne kadar ben bu maçta oynayan bir oyuncuyla samimiydim. Bugün bu artık değişti. Bazen bir futbolcunun karakteri sahada ortaya çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İNSTAGRAM'DAN FOTOYU SİLDİ

Oğuzhan'ın Twitter hesasbı üzerinden 2013 yılında Robin van Persie ile tatildeyken çekildiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımı ise hesabından kaldırdığı dikkatlerden kaçmadı. Başarılı orta saha oyuncusu, yaptığı o paylaşımda "Kardeşimle birlikte" ifadesini kullanmıştı.