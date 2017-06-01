Oğuzhan: Van Persie hatasını kabul etmeli

AMK Spor'a konuşan Oğuzhan Özyakup, Van Persie'ye kırgın olduğunu söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

HATASINI KABUL ETMELİ

Özyakup, "Özür beklemiyorum ama hatasını kabul etmeli. Her insan hata yapar. Sürekli tekme atıp, tahrik etmeye çalışmıştı. Buna rağmen saygısızlıkta bulunmadım. Yaşananları dışarıya farklı yansıtması çok zoruma gitti. Kariyerine büyük saygım var ama böyle tuzaklar kurması ismine hiç yakışmadı." dedi.

Oğuzhan, aralarındaki iletişimde sorun olup olmadığı yönündeki soruyu ise "Gönül kırıklığı var tabi. Eskisi gibi olur mu, çok zor. Bunları düşünmedim. Belki onun yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. O da zor dönemden geçti. Benim için o geldikten sonrası güzel geçti. O geldi iki kere şampiyon olduk." diye yanıtladı.