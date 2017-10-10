Oğuzhan: Yabancılardan 10 kat daha çok çalışmalıyız

Türkiye, FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 10. ve son maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

Eskişehir'de oynanan İzlanda maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetle Dünya Kupası defterini kapatan A Milli Takımımız'da Oğuzhan Özyakup, Finlandiya maçı sonrasında konuştu.

Oğuzhan, 2020'ye hazırlanacaklarını söylerken Türk futbolcuların daha fazla çalışması gerektiğini ifade etti. Oğuzhzan ayrıca İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı da tebrik etti.

Oğuzhan'ın açıklamaları şu şekilde; "İzlanda maçında gruptan çıkma şansımızı kaybetmiştik ancak buraya galibiyet için gelmiştik. Çok pozisyona girdik ancak ben dahil girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Yine de İzlanda maçından daha iyi performans sergiledik."

"YABANCILAR 1 ÇALIŞIYORSA BİZ 10 ÇALIŞMALIYIZ"

"Artık 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız lazım. Daha genç bir jenerasyon olacaktır. Bugün de sahada genç bir kadro vardı. Yabancı kuralıyla ilgili detaya girmeyi hiç istemiyorum ancak şunu söylemem lazım ki biz Türk futbolcuların daha çok çalışması gerekiyor. Yabancılar 1 çalışıyorsa biz 10 çalışmalıyız."





"İnanılmaz yetenekli oyuncularımız var ancak görüyoruz ki sadece yetenek yetmiyor, çalışmak gerekiyor. Öğrenecek çok şeyimiz var. 2020 Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Zaten çok zor bir gruptaydık. Şimdi bu yaşananları geride bırakarak yerli futbolcular olarak daha çok çalışmalı ve önümüzdeki turnuvalara bakmalıyız."