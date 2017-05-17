Oğuzhan'a zamlı 5 yıllık sözleşme

Oğuzhan Özyakup kariyene 5 yıl daha Beşiktaş'ta devam etmeye hazırlanıyor.

Milli futbolcu yönetimin 5 yıllık yeni teklifini kabul etti. Bir süredir sözleşme uzatmak için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, anlaşma 1 hafta içinde resmiyete kavuşacak.

Siyah beyazlı kulüp ile bir yıl daha mukavelesi bulunan Oğuzhan'nın imzalayacağı yeni sözleşmenin bitiş tarihi 2022 Mayıs ayı olacak.

2 MİLYON EURO ALACAK

Bu sezon 1.4 milyon Euro ve maç başı 10 bin Euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun ücreti, yıllık 2 milyon Euro'ya çıkacak.

Oğuzhan'ın serbest kalma bedeli ise netlik kazanmadı. İmzalar atılmadan önce bu miktar belirlenerek sözleşmeye eklenecek.

Beşiktaş'ta 5. sezonu geçiren milli futbolcu 2012-2013 sezonu öncesi 500 bin Euro bonservis bedeli ile Arsenal'den transfer edilmişti.

2014'de sözleşmesi 4 yıl uzatılan Oğuzhan, siyah beyazlı forma ile 179 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 27 gol atarken, 33 asist yaptı.