Oğuzhan'a zamlı 5 yıllık sözleşme

Oğuzhan Özyakup kariyene 5 yıl daha Beşiktaş'ta devam etmeye hazırlanıyor.
Milli futbolcu yönetimin 5 yıllık yeni teklifini kabul etti. Bir süredir sözleşme uzatmak için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, anlaşma 1 hafta içinde resmiyete kavuşacak.
Siyah beyazlı kulüp ile bir yıl daha mukavelesi bulunan Oğuzhan'nın imzalayacağı yeni sözleşmenin bitiş tarihi 2022 Mayıs ayı olacak.
2 MİLYON EURO ALACAK
Bu sezon 1.4 milyon Euro ve maç başı 10 bin Euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun ücreti, yıllık 2 milyon Euro'ya çıkacak.
Oğuzhan'ın serbest kalma bedeli ise netlik kazanmadı. İmzalar atılmadan önce bu miktar belirlenerek sözleşmeye eklenecek.
Beşiktaş'ta 5. sezonu geçiren milli futbolcu 2012-2013 sezonu öncesi 500 bin Euro bonservis bedeli ile Arsenal'den transfer edilmişti.
2014'de sözleşmesi 4 yıl uzatılan Oğuzhan, siyah beyazlı forma ile 179 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 27 gol atarken, 33 asist yaptı.