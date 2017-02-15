Oğuzhan'ın Babel isyanı

Beşiktaş'ta Ryan Babel'e ödenen astronomik rakam dengeyi öyle bir bozdu ki, siyah-beyazlı yönetim zorda kaldı...

Siyah-beyazlılara gelirken 1 milyon 650 bin euro'ya oynamaya razı olan Ricardo Quaresma, Hollandalı oyuncu Babel'in 2 milyon 100 bin euro'ya imza atmasını örnek gösterince, maaşına 450 bin euro zam aldı.

TOSİC DE ZAM ALDI

Quaresma, 37 yaşına kadar sözleşmeye imza atarken, Dusko Tosic de Babel sayesinde 300 bin euro'luk zammı cebine koydu. Beşiktaş yönetimini asıl sıkıntıya sokan ise Oğuzhan ile Tolgay Arslan oldu.

Geçen hafta içinde İstanbul'a gelen Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un Hollandalı menajeri Kees Vos iki oyuncusu için yönetimin düşündüğü zammı yetersiz buldu.

3 MİLYON EURO İSTİYORUZ

Menajer Vos, Babel örneğini masaya getirerek, "Yılda 500 bin euro'ya oynamaya razı olan bir oyuncu için 2.1 milyon euro verilebiliyorsa, takımın kaptanı ve Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncusu için aynı teklif yapılmamalı. Babel'in 2.1 milyon euro aldığı yerde Oğuzhan'ın sözleşme yenilemesi için en az 3 milyon euro garanti ücret istiyoruz. Tolgay için de Babel'den daha düşük bir rakam düşünülemez" mesajı verdi.