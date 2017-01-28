Oğuzhan'dan transfer açıklaması: 3. yıldıza odaklandım

Programda egzersiz hareketleri yapan Oğuzhan, daha sonra program sunucusu Hakan Artış'ın sorularını yanıtladı.

3. YILDIZA ODAKLANDIM

"Geçen seneler Avrupa'ya gitmek ister misin diye sorsalar 'şampiyonluk yaşamak istiyorum' derdim. Geçen sene şampiyonluk yaşadım. Şimdi de şampiyonluğa gidiyoruz. Üçüncü yıldızı takacağız, üst üste iki sene şampiyon olmuş olacağız. Onun için gitmek kalmak aklımda yok. Bu sezonu başarılı geçirmek istiyorum. Sonra bir yaz tatiline gireceğiz. Bunları konuşmak için erken. Şu an Beşiktaş'ta mutluyum. Tadını çıkarıyorum."

ERKEN FİNAL OYNAYACAĞIZ

"Fenerbahçe ile erken final oynayacağız. Ateşli ve güzel bir maç olacak. Derbi bir başka. Bütün hafta onun havasında yaşıyorsun."

BAŞKAN ÇOK CANA YAKIN

"Fikret Orman çok cana yakın. Bize güven veriyor. Her türlü sorununu paylaşabilirsin."

ÇOK ŞANSLIYIM

''Ben çok şanslıyım. 2 stadımızda da forma giydim. Çok keyifle oynuyoruz. Genç bir takımız. Dışarıda da beraber vakit geçiriyoruz."