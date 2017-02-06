Oğuzhan'dan Van Persie'ye: Karakterini gördüm

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçta Robin van Persie ile yaşadıkları hakkında konuştu.

KARAKTERİNİ GÖRDÜM

Oğuzhan "Olaylarda ben uzakta kaldım. Hiçbir şey göremedim. Ama derbide olur böyle şeyler. Aslında diyecek çok şey var da. Alper (Potuk) benim arkadaşım. Fakat başka bir futbolcuyla (van Persie) özel bir şeyim vardı, bu maça kadar. Futbolcu karakterini sahada belli eder. Bugün de herkesin karakterini gördük. Benim için rahat" dedi.

LİGDE HALA LİDER BİZİZ

Karşılaşmayı değerlendiren ve "Hala ligde lider biziz" açıklamasını yapan Oğuzhan "Maçın başından kırmızı karta kadar üstün taraf bizdik. Baskılı oynadık, top bizdeydi. Pozisyonlara girdik. 'Basit kırmızı kart mı' diyelim? 'Fenerbahçe buraya top oynamaya gelmemiş' mi diyelim? Yazık ama futbolda bunlar var. Geçen sezon da Konya'ya elenmiştik. Ligde hala lider olan biziz. Keşke Fenerbahçe buraya sadece futbol oynamaya gelseydi. 10 kişi kalmamıza rağmen iyi mücadele ettik. Cuma günü Karabükspor maçı var. Ona hazırlanmamız gerekiyor. Bu maça fazla takılmamak lazım" şeklinde konuştu.