Oğuzhan'ı Lyon maçında 15 takım izleyecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Lyon'un karşılaşacağı çeyrek final rövanşı Oğuzhan Özyakup için bambaşka bir anlam taşıyor.

15 KULÜP İZLEMEYE GELİYOR

Yıldız futbolcuyu Perşembe günü oynanacak maçta tam 15 kulüpten gözlemciler izleyecek.

İNTER, DORTMUND VE A.MADRİD DE İZLEYECEK

Atletico Madrid ve Inter'in yanı sıra Dortmund, Mönchengladbach, Schalke 04, Hannover, Stuttgart, Wolfsburg, Aston Villa, Everton, Southampton, West Ham, PSV, Twente ve Anderlecht adına gözlemciler stadyumda yerini alacak.

Maçı izlemeyecek olmalarına rağmen Sevilla, Manchester United, Arsenal ve Roma'nın da adı Oğuzhan'la anlıyıor.