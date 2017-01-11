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Okan Buruk'tan Hamit Altıntop açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'yi çalıştıran Okan Buruk, Hamit Altıntop ile görüşmediklerini belirtti.

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Okan Buruk'tan Hamit Altıntop açıklaması

Göztepe'nin Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirine açıklamalarda  bulunan Okan Buruk, Hamit Altıntop'un Göztepe'ye transfer olacağı yönünde çıkan  haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞMEMİZ OLMADI

 Buruk, Hamit'in Türk futboluna önemli hizmetler verdiğini belirterek,  "Hamit, normalde de görüştüğüm ve değer verdiğim bir insan. Bayern Münih, Real  Madrid ve Galatasaray gibi çok önemli takımlarda oynadı. Geleceği ile ilgili  nasıl bir karar vereceğini bilemem ama bizim orta sahamızda zaten 7 oyuncumuz  var.

En son Murat Akın aramıza katıldı. O mevkide bir arayışımız yok. Hamit'in de  ne düşündüğünü bilmiyorum. Sosyal medya üzerinden Hamit'e karşı yazılanları  görüyorum ama şunu da söylemem gerekiyor, Hamit, Türk futbolu için çok önemli ve  değerli bir isim. Türk futboluna inanılmaz hizmet eti. Onun kendi yolunda başarılı olmasını diliyorum." diye konuştu.

TARAFTARLARIMIZ İNANMASIN

Transfer çalışmalarını değerlendiren Okan Buruk, şunları kaydetti: 
"İki tane çok iyi forvetimiz var. Bize hala forvet yazıyorlar.  Taraftarlarımız çıkan haberlere inanmasın. Kone'yi, Samsunspor'a kiralık olarak  verdik. Yine ön tarafta bize alternatif sağlayabilecek bir oyuncu bakıyoruz. Sol  beke de bir oyuncu bakıyoruz, o kadar." ifadelerini kullandı.

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