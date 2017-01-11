Okan Buruk'tan Hamit Altıntop açıklaması

Göztepe'nin Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Hamit Altıntop'un Göztepe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞMEMİZ OLMADI

Buruk, Hamit'in Türk futboluna önemli hizmetler verdiğini belirterek, "Hamit, normalde de görüştüğüm ve değer verdiğim bir insan. Bayern Münih, Real Madrid ve Galatasaray gibi çok önemli takımlarda oynadı. Geleceği ile ilgili nasıl bir karar vereceğini bilemem ama bizim orta sahamızda zaten 7 oyuncumuz var.

En son Murat Akın aramıza katıldı. O mevkide bir arayışımız yok. Hamit'in de ne düşündüğünü bilmiyorum. Sosyal medya üzerinden Hamit'e karşı yazılanları görüyorum ama şunu da söylemem gerekiyor, Hamit, Türk futbolu için çok önemli ve değerli bir isim. Türk futboluna inanılmaz hizmet eti. Onun kendi yolunda başarılı olmasını diliyorum." diye konuştu.

TARAFTARLARIMIZ İNANMASIN

Transfer çalışmalarını değerlendiren Okan Buruk, şunları kaydetti:

"İki tane çok iyi forvetimiz var. Bize hala forvet yazıyorlar. Taraftarlarımız çıkan haberlere inanmasın. Kone'yi, Samsunspor'a kiralık olarak verdik. Yine ön tarafta bize alternatif sağlayabilecek bir oyuncu bakıyoruz. Sol beke de bir oyuncu bakıyoruz, o kadar." ifadelerini kullandı.