Okay ve Yusuf Avrupa'nın takibinde

Ligin ikinci yarısıyla birlikte yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı için İngiltere ve Hollanda'dan talipler bulunurken, Trabzonspor'un diğer milli futbolcusu Okay Yokuşlu'nun, Sevilla'nın radarına girdiği belirtildi.

AVRUPA KULÜPLERİ TAKİPTE

La Liga ekibinin transfer listesine giren oyuncu için bordo-mavililerin eski futbolcusu Mbia'nın devreye girdiği ifade edildi. İki kulüpte de görev yapan oyuncunun, Sevilla ekibinin teknik heyetine Okay'dan söz ettiği dile getirildi.

İspanyol kulübünün yetkililerinin sezon sonuna kadar Okay Yokuşlu'yu göz hapsine alacağı, scoutlarına izleteceği, beğenilmesi durumunda Trabzonspor'a teklifte bulunacağı belirtildi.

Okay'ın kıymetini bilen bordo-mavili kulüp, genç oyuncunun sözleşmesini 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatmıştı. Milli futbolcu, Finlandiya ile oynanan karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna girmişti.