Ensonhaber.com'a dön

Okay Yokuşlu rekor peşinde

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, kalan 7 haftada 1 gol daha atarsa en gollü sezonunu yaşayacak.

Yorum Yap

Bu sezon performansıyla dikkat çeken ve bordo mavililerin sözleşmesini de 2020 yılına kadar uzattığı genç orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, bu sezon 1 gol daha kaydetmesi durumunda kendi rekorunu kıracak.

1 GOL DAHA ATARSA REKOR KIRACAK

2015-16 sezonunda Kayserispor'dan 2 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Okay Yokuşlu, bu sezon ligde 2, kupada ise 3 gol kaydetti.

Bordo mavili takımda geçen sezon 2 gol kaydeden Yokuşlu, 2014-15 sezonunda Kayserispor forması ile 1'nci Lig'de 4 ve kupada da 1 olmak üzere 5 gole imza atmıştı. 2012-13 sezonunu golsüz tamamlayan Yokuşlu, 2011-12 sezonunda 3, 2010-11 ile 2009-10 sezonlarında ise 2'şer gol kaydetti.

2014-15 sezonunun ardından bu yıl kariyerindeki en gollü sezonu geçiren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kalan haftalarda 1 gol daha atması durumunda 6 gole ulaşacak ve bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşayacak.

Okay Yokuşlu, ayrıca bu sezon lig ve kupada 3 asistlik performans sergileyerek bu alanda da en verimli sezonuna ulaştı. Genç oyuncu bordo mavili takımda bu sezon 5 gol ve 3 asistle skora en çok katkı sağlayan oyuncular arasında yer aldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM