Okay Yokuşlu rekor peşinde

Bu sezon performansıyla dikkat çeken ve bordo mavililerin sözleşmesini de 2020 yılına kadar uzattığı genç orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, bu sezon 1 gol daha kaydetmesi durumunda kendi rekorunu kıracak.

1 GOL DAHA ATARSA REKOR KIRACAK

2015-16 sezonunda Kayserispor'dan 2 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Okay Yokuşlu, bu sezon ligde 2, kupada ise 3 gol kaydetti.

Bordo mavili takımda geçen sezon 2 gol kaydeden Yokuşlu, 2014-15 sezonunda Kayserispor forması ile 1'nci Lig'de 4 ve kupada da 1 olmak üzere 5 gole imza atmıştı. 2012-13 sezonunu golsüz tamamlayan Yokuşlu, 2011-12 sezonunda 3, 2010-11 ile 2009-10 sezonlarında ise 2'şer gol kaydetti.

2014-15 sezonunun ardından bu yıl kariyerindeki en gollü sezonu geçiren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kalan haftalarda 1 gol daha atması durumunda 6 gole ulaşacak ve bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşayacak.

Okay Yokuşlu, ayrıca bu sezon lig ve kupada 3 asistlik performans sergileyerek bu alanda da en verimli sezonuna ulaştı. Genç oyuncu bordo mavili takımda bu sezon 5 gol ve 3 asistle skora en çok katkı sağlayan oyuncular arasında yer aldı.