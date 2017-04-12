Okay Yokuşlu'ya 2 Alman ekibi talip oldu

Trabzonspor'un genç yıldızı Okay Yokuşlu'nun, hem ligde hem de Milli Takım'da gösterdiği başarılı performas sonucunda talipleri sıraya girdi.

Özellikle ligin ikinci yarısında Trabzonspor'un yakaladığı çıkışta önemli bir rol oynayan genç yetenek, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

YAKINDAN İLGİLENİYORLAR

Trabzonspor’daki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken Okay Yokuşlu’ya Sevilla talip olmuştu. Bu kez iki Alman ekibi Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen’in 23 yaşındaki oyuncuyu yakın takibinde olduğu bildirildi.

KULÜBÜN KAPISINI ÇALACAKLAR

Her iki kulübün uzun süredir Yokuşlu’yu yakından takip ettikleri, bu transfer için sezon sonunda Bordo-Mavililer’in kapısını çalacakları öğrenildi.