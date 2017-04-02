Olay çıkaran taraftar maçlara gidemeyecek

Olaylı geçen Galatasaray Odeabank-Baskonia maçında bir taraftara saldırırken kameralara yakalanan Galatasaray taraftarı hakkında yönetim inceleme başlattı.

ERGİN ATAMAN BENCH'İ TERK ETMİŞTİ

Euroleague'de oynanan Galatasaray Odeabank-Baskonia maçında taraftarların Ergin Ataman aleyhine yaptığı küfürlü tezahüratların sarı-kırmızılı kulübün başantrenörü karşılaşmayı terketmiş, ve sonrasında korumalar eşliğinde benche geri dönmüştü.

TEKME ATAN TARAFTAR MAÇLARA GİDEMEYECEK

Olaylı Galatasaray Odeabank-Baskonia maçında Ergin Ataman'ı destekleyenler grup ile Ergin Ataman'ın istifasını istediği grup arasında kavga çıkarken kameralara bir görüntü yansımıştı.

Sosyal medyada yayınlanan bir karede Galatasaray taraftarlarına tekme atan bir kişi büyük tepki çekmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, bu kişinin ömür boyu Galatasaray maçlarına girmesini istemediği ve o saldırgan hakkında dava açtığı öğrenildi.