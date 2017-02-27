Olay hakem Ali Palabıyık Başakşehir maçına atandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
BEŞİKTAŞ-F.BAHÇE MAÇINI YÖNETMİŞTİ
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki kötü yönetimi nedeniyle 5 Şubat'tan beri maç alamayan Ali Palabıyık, Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçını yönetecek.
İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı ve hakemleri..
Salı
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy
1 Mart Çarşamba
18.00 Sivasspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
2 Mart Perşembe
20.30 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk