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Olay hakem Ali Palabıyık Başakşehir maçına atandı

Beşiktaş ile F.Bahçe arasında oynanan tartışmalı kupa maçını yöneten Ali Palabıyık yine bir kupa maçına atandı.

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Olay hakem Ali Palabıyık Başakşehir maçına atandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

BEŞİKTAŞ-F.BAHÇE MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki kötü yönetimi nedeniyle 5 Şubat'tan beri maç alamayan Ali Palabıyık, Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçını yönetecek.

İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı ve hakemleri..

Salı
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy

1 Mart Çarşamba
18.00 Sivasspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

2 Mart Perşembe
20.30 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

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