Olaylı Beşiktaş maçının hakemine görev verilmiyor

UEFA tarafından 2017 yılı içerisinde de herhangi bir uluslararası maça atanmayan Craig Thomson, 25 haftası geride kalan İskoçya Premier Ligi'nde de sadece 6 maçta görev aldı.

EN ÇOK MAÇ YÖNETEN İKİ İSİMDEN BİRİYDİ

Thomson, geçtiğimiz sezon İskoçya Premier Ligi'nde 22 maç yöneterek en fazla maç yöneten iki hakemden biri olmuştu.

ELİT HAKEM LİSTESİNDE

Craig Thomson ayrıca UEFA'nın 2016 yılı içerisinde açıkladığı "Elit Hakem" kategorisinde yer almasına rağmen UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde görev vermediği ender hakemlerden biri oldu.

HATA YAPMADIM

Craig Thomson, olaylı Dinamo Kiev - Beşiktaş maçının ardından, "Sahada ne gördüysem ona göre düdük çaldım, karar verdim. Hata yaptığıma inanmıyorum. Şundan emin olabilirsiniz, hata yapmış olsaydım, özür dilerdim."



