Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren olaylı derbinin yankıları hala devam ediyor...
İlk yarının sonlarına doğru Tosic ile Van Persie arasında yaşanan kavga maçın önüne geçmişti.
TOSİC'İ ZOR TUTTULAR
Kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Tosic'in siniri maç sonu da geçmedi.
İlk kez ortaya çıkan görüntülerde Fenerbahçeli futbolcuların üzerine yürüyen Sırp stoperi takım arkadaşları güçlükle engelledi.
İşte o anlar:
Olaylı derbi sonrası soyunma odasından ilk görüntüler - İZLE