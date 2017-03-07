Olcan Adın Galatasaray'dan 14 milyon TL alacak

2014 yılında Trabzonspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen ve 4 yıllığına sözleşme imzalanan Olcan'ın kontratı sezon başında tek taraflı fesh edilmiş, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, devre arasında Akhisar'ın yolunu tutmuştu...

DAVA AÇTI

Olcan'ın haksız şekilde sözleşmesinin fesh edildiğini belirterek TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde 14 milyon TL'yi bulan dava açtığı ortaya çıktı.

TOPLAM 14 MİLYON TL ALACAK

Olcan iptal edilen 2 yıllık kontratına karşılık 6 milyon 249 bin TL'nin yanı sıra 2 milyon euro tutarında da tazminat talebinde bulundu. Kasım ayında başlayan davanın önümüzdeki aylarda sonuçlanacağı, konuyu hukukçulara inceleten G.Saray yönetiminin 14 milyon TL'ye yakın bir rakamı Olcan'a ödemek zorunda kalabileceği öğrenildi.

G.Saray mali tablolarında da bu gelişmeye yer verdi. Dursun Özbek yönetimi, 29 Ağustos 2016'da Olcan'ın sözleşmesini fesh etmiş ve ertesi gün Amerika'dan Nigel De Jong'u getirmişti.