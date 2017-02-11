Olcay attı Trabzonspor kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor evinde Trabzonspor'u konuk etti.

Olcay şahan'ın damgasını vurduğu karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

OLCAY ATTI TRABZON ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye iki takımda karşılıklı ataklarla başladı. Orta alandan gelerek pozisyon bulmaya çalışan Osmanlıspor'a, Trabzonspor savunma arkasına atılan toplarla karşılık verdi ve 16. dakikada Uğur'un savunmanın arkasına gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Olcay düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u öne geçirdi.

Olcay Şahan bu golle Trabzonspor formasıyla ilk golüne imza atmış oldu. İlk yarıda başka gol olmayınca devreye bu skorla girildi.

TRABZON KAZANMASINI BİLDİ

İkinci yarının başından itibaren temposu düşmeyen mücadelede iki ekip de zaman zaman etkili pozisyonlara girdi. Karşılaşmanın sonlarına doğru ev sahibi Osmanlıspor beraberlik için baskısını artırsada aradığı golü bulamayınca Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor 30 puana yükselirken, Osmanlıspor ise 27 puanda kaldı.