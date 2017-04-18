Olcay Şahan: Avrupa biletini alacağız

Bordo-Mavili takımın ikinci yarıdaki müthiş çıkışının mimarı olan isimlerden Olcay Şahan, ligi ilk 4’te bitireceklerine inandığını dile getirdi.

AVRUPA BİLETİNİ ALACAĞIZ

Beşiktaş karşısında iyi futbollarına rağmen şanssız bir yenilgi aldıklarını belirten tecrübeli futbolcu “Antalya’yı yenip Beşiktaş maçındaki kaybı telafi edeceğiz. Bunu başaracak güçte bir takımız ve Antalya’dan bizi mutlu edecek sonuçla kesinlikle Trabzon’a geri döneceğiz. Avrupa kupalarına katılmak için elimizden geleni yapacağız. Yeter ki önümüzdeki 7 maçı da kazanalım. İhtiyacımız olan puanları toplayarak Avrupa biletini mutlaka alacağız. Taraftarlarımız bize inanmaya devam etsinler” dedi.

ÖNCE AVRUPA SONRA ŞAMPİYONLUK

‘Avrupalı bir Trabzonspor’ için yola çıktıklarını belirten Olcay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önceliğimiz Avrupa hedefini yakalamak. Gelecek yıl da şampiyonluk hedefliyoruz. Trabzonspor, büyüklüğünü taraftarından alır. Biz de bu sorumluluk içerisinde hedeflerimize teker teker ulaşacağız, söz veriyoruz.”