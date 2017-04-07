Olcay Şahan: Beşiktaş'a gol atarsam sevinmeyeceğim

Beşiktaş’ta 4,5 sezon top koşturan ve devre arasında sürpriz bir şekilde Trabzonspor’a transfer olan Olcay Şahan yarın akşam kariyerinde ilk kez siyah-beyazlı takıma karşı forma giyecek.

Tecrübeli oyuncu yakın çevresiyle yaptığı sohbette futbol hayatının en özel maçlarından birine çıkacağını dile getirdi.

SEVİNMEYECEĞİM

Gol atması halinde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş’a saygısızlık olarak algılanmaması için sevinmeyeceğini kaydeden Olcay’ın, “Benim için çok özel ve anlamlı bir maç. Bir yanda şampiyonluk mutluluğunu yaşadığım Beşiktaş, diğer tarafta ise şu an formasını terletip, ekmeğini yediğim Trabzonspor var. Tabii ki çıkıp, profesyonelliğin gerektirdiği gibi sahada mücadele edeceğim. Ama gol atarsam sevinmem” diye konuştuğu belirlendi.