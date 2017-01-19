Olcay Şahan: Futbolu Trabzonspor'da bırakmak istiyorum

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde transfer ettiği Olcay Şahan, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.

ÇOK MUTLU OLDUM

Sözlerine Trabzonspor'a transfer sürecini anlatarak başlayan Olcay Şahan, "Trabzonspor'a transferim çok ani oldu. Menejarim Osman Şahan yani ağabeyim Trabzonspor ile temastaydı. 'Ersun hoca ile Muharrem Usta beni ikna etti, seni ne kadar çok istediklerini bana hissettirdiler' dedi. Ben de bu teklifi geri çeviremedim. Transferim gerçekleştiği için çok mutluyum. Alışma sürecinde takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Takıma hızlı bir şekilde adapte oldum. İnanıyorum sezonun ikinci yarısı çok iyi olacağız.'' dedi.

FUTBOLU TRABZON'DA BIRAKMAK İSTİYORUM

Beşiktaş'tan ayrılık sürecini anlatan Şahan, "Beşiktaş'tan ayrılırken Şenol Güneş ve Fikret Orman ile görüştüm. 5 yıl içinde güzel anılarım oldu, ayrılmak üzücü. Ama futbolcunun hayatında böyle süreçler oluyor. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmayı düşünüyordum ama hayat şartları değişebiliyor. Şu anda Trabzonspor'da forma giyiyorum ve transferim gerçekleştiği için mutluyum. Trabzonspor'un son adresim olduğunu, futbolu burada bırakmayı istediğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.