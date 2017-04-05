Olcay Şahan: Futbolu Trabzonspor'da bırakmak istiyorum

Trabzonspor’un devre arası transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Olcay Şahan, kulüp dergisinde yer alan söyleşide kariyerini bordo mavili takımda noktalamak istediğini açıkladı.

"TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAK"

Şampiyonluk ve büyük başarılar için stadyumun da iyi olmasının gerektiğine dikkat çeken Olcay, şöyle devam etti: "Trabzonspor ülkenin en büyük kulüplerinden biri. Doğal olarak böyle bir stadyuma ihtiyacı vardı. Şampiyonluk ve büyük başarılar için stadyumun da iyi olması gerekiyor. Beşiktaş yeni stadyumuyla şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor’un da yeni stadyumunda şampiyonluklar yaşayacağını düşünüyorum."





"TRABZONSPOR BAŞARIYI HAK EDİYOR"

Takımın gidişatı ile ilgili de konuşan Olcay, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu takımın en tecrübeli oyuncularından biriyim. Beşiktaş’ta geçmiş dönemde çok yetenekli genç oyuncular olmasına rağmen özellikle derbi maçlarında bir başarısızlık oluyordu. Bu genelde tecrübe eksikliğine bağlanıyordu. Aynı durum burada da var. Çok yetenekli ve milli takıma uzun yıllar hizmet edecek oyunculara sahibiz. Okay, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan gibi gençler var. Üst düzey oyunculara sahibiz."





"TRABZONSPOR’DA BIRAKMAK İSTİYORUM"

Başarılı olmasının sırrı ve futbolu bırakmak istediği nokta ile ilgili de açıklamalarda bulunan Olcay Şahan, "Ben doğal bir insanım. İçim dışım aynı. Futbolda her zaman pozitifim. Başarımın sırrı doğallık bence. Şu an mutlu olduğum yerdeyim. Bu sebeple futbolu Trabzonspor’da bırakmak istiyorum. Daha sonra teknik adamlık yapmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.