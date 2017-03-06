2017 yılında oynadığı 9 maçın 6’sını kazanan Trabzon’un başarısında önemli pay sahibi olan Olcay Şahan, kolbasının kurbanı oldu.

1-0 kazanılan Kardemir Karabük karşılaşmasında oynadığı şık futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Olcay Şahan, mücadelenin oynanadığı esnada sol ayak bileğinden sakatlanmasına rağmen, tedavi istememiş ve oyuna devam etmişti.

Olcay Şahan kolbastı oynarken sakatlandı - İZLE

KOLBASTI OYNAYINCA DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Ancak, karşılaşma sonrası Şahan tedavi yerine hareketli kolbastı müziğine dayanamadığı gibi bir de takım arkadaşlarının da ısrarıyla kolbastı oynamayı tercih edince sol ayak bileğinin iyice şiştiği ve morardığı bildirildi.

AKHİSAR MAÇINI KAÇIRACAK

Sakatlanan Olcay Şahan’ın MR’ı çekildi. 30 yaşındaki orta sahanın 13 Mart’ta deplasmanda oynanacak Akhisar Belediye karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı ise hafta içerisinde belli olacak.

Olcay'ın büyük ihtimalle oynayamaması bekleniyor.

1 GOL 4 ASİST

Başarılı oyuncu ara transfer döneminde transfer olduğu Bordo-Mavili formayı 9 karşılaşmada giyerken, bu mücadelelerde 1 gol, 4 asistle oynadı.

Trabzon’un gizli kaptanı Olcay Şahan, Karabük maçında sakatlanmasına rağmen tedavi istememişti. Bunun üstüne bir de karşılaşma sonunda kolbastı oynayan yıldız oyuncunun sol ayak bileğinin morardığı öğrenildi