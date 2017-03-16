Olcay Şahan: Sanki Beşiktaş'tan ayrılmamış gibiyim

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında gösterdiği çıkışta büyük rol oynayan Olcay Şahan önemli açıklamalarda bulundu. Olcay Şahan, Trabzonspor'a geliş sürecinden bahsetti.



Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Trabzonspor'un ikinci yarıdaki çıkışında önemli rol oynayan Olcay Şahan, Beşiktaş'tan transfer olduğu dönemde kendisine inanıldığını ve büyük bir özgüven aşılandığını söyledi.

BEŞİKTAŞ'TAN HİÇ AYRILMAMIŞ GİBİYİM

Olcay, sezonun ikinci yarısında mağlup olmayan tek takım olduklarını belirterek, "Hocam ve başkanım beni transfer ettiklerinde bana büyük özgüven verdi. Ben de onlara sahada karşılığını vermek istiyorum. Zaten gelen transferlerin hepsi nokta transferlerdi. Bu yüzden takım daha başarılı oluyor. Aşı tutuyor, gelecek sezon daha güzel şeyler yaşayıp meyvelerini toplayacağız" diye konuştu.

Olcay, Trabzon'da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Mutlu olunan yerde her zaman başarı olur. Takım içinde, futbolcu arkadaşlarımla aramızda aile ortamı var. Beşiktaş'tan ayrılmamışım gibi. Çünkü aynı arkadaşlık ortamını burada da yaşıyorum" diye konuştu.