Olcay Şahan Şenol Güneş'e gönderme yaptı

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen ancak devre arası Şenol Güneş tarafından takımda düşünmediği için Trabzonspor'a gönderilen Olcay Şahan, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından Ersun Yanal'ı öven sözler sarf etti.

BENİ İKNA ETTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Trabzonspor’un yeni stadında Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Şahan, şunları söyledi: “Öncelikle buradan hocama teşekkür etmek istiyorum. Bana bu atmosferi, bu Trabzonspor’u yaşattığı için. Beni ikna ettiği için. Tümer ağabeye de buradan teşekkür ediyorum, o neden olduğunu biliyor. Maça çok iyi hazırlandık. Burada gol yememmiştik daha. Bu seriyi devam ettirmek istiyorduk. Stadımız tamamen doluydu. Uzun zamandır görülmeyen bir atmosfer. Taraftarı tebrik etmek istiyorum. İnşallah böyle devam ederiz.”





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Bordo-mavili ekibe kısa sürede uyum sağlamasındaki en büyük etken olarak hocası Yanal’ı gösteren 29 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti: “Sırrı yüzde yüz hocadır. Çünkü hocam çok konuşuyor benle. Bana çok destek çıkıyor, yardım ediyor. O yüzden her şey daha kolay, daha rahat oluyor benim için. Bir oyuncu bir hocadan ne kadar öz güven alırsa o kadar iyi performans gösterir.Ben de böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum.” Şahan, Trabzonspor’un attığı son 10 golün altısına, 1 gol ve 5 asistle katkıda bulundu.